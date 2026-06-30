Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurula Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından meclis başkanları konuşmalarını yaptı.

Genel kurulda konuşan Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, göreve başladıkları ilk günden itibaren farklı fikirleri zenginlik olarak gördüklerini belirterek, "Göreve başladığımızda, fikir ayrılıklarımızın en büyük zenginliğimiz olduğunu bilerek yola çıktık. Bu zenginliği ortak bir enerjiye dönüştürerek aktif bir dönem geçirmeyi hedefledik. Arkadaşlarımızın samimi katkıları sayesinde bu hedefimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. 'Biz Çorumuz' mottosuyla hareket ettik. Bu süreçte emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kent Konseyimiz, ortaya koyduğu çalışmalarla Türkiye'deki kent konseyleri arasında takip edilen bir konsey haline geldi. Destekleriyle her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında kent konseylerinin önemine dikkat çekerek, medeniyetimizde istişare kültürünün önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kent Konseyi çatısı altında farklı alanlarda faaliyet gösteren kişilerin bilgi ve tecrübelerini bir araya getirmesinin doğru kararların alınmasına katkı sunduğunu ifade eden Aşgın, "Kent konseylerinden beklenen de budur; istişare kültürünü yaşatmak, ortak aklı harekete geçirmek ve şehrin geleceğine yön verecek fikirleri ortaya koymaktır. Yeni dönemde de bu anlayışın güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Kent Konseyi'nin şehrin en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğini belirten Aşgın, "Konseyimiz kadınlar, çocuklar, gençler ve engellilere yönelik birçok başarılı projeye imza attı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan açık oylamada, Çorum Kent Konseyi 9. Dönem Başkanlığına mevcut Başkan İsmail Yağbat oy birliğiyle yeniden seçildi.Genel kurulda ayrıca 16 kişiden oluşan Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu da belirlendi. Yeni yürütme kurulunda Ahmet Kamil Benli, Arif Çınar, Fatih Turbay, Hasan Kiraz, Faruk Gökmeşe, Mehmet Aşgın, Firdevs Yalçın, Şahin Özcan, Soner Buğdaylı, Şaban Kabakçı, Neslihan Hüsülüoğulları, Semih Dumlu, Zeynep Çenesiz Yarımca, Hatice Kayadibi, Elif Nur Öztürk ve Nurettin Karaca yer aldı.