Aşdağul programı kapsamında ilk olarak belediyeyi ziyaret eden Vali Çalgan, Belediye Başkanı Şenol Öncül’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalgan, beldenin gelişimine katkı sağlayacak projelerin önemine vurgu yaptı.

Belde ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Çalgan, sohbet ederek talep ve önerileri dinledi, esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Program kapsamında Tarihi Aşdağul Camii’nde ve daha önce ilköğretim okulu olarak kullanılan binada incelemelerde bulunan Çalgan, yetkililerden bilgi aldı. Eski okul binasının gençlik merkezi gibi farklı bir amaçla yeniden değerlendirilmesi için çalışma yapılacağını ifade etti.

Vali Çalgan’a ziyaretleri sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvazoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir eşlik etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ