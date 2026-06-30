Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, 3 Temmuz 1980’de işkenceyle katledilen Tıp Fakültesi öğrencisi Süleyman Atlas ile işçi Raif Erden’in Büyük Palabıyık köyündeki mezarlarını ziyaret etti. Platform üyeleri ayrıca Gökçepınar köyünde, fırında yakılarak öldürülen Alevi Dedesi Veli Solmaz’ın mezarı başında da anma gerçekleştirdi.

Öte yandan kentte hayatını kaybedenler için kapsamlı bir anma programı daha düzenlenecek. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından organize edilen etkinlik için vatandaşlara katılım çağrısı yapıldı.

“Unutma, unutturma” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, geçmişte yaşanan acıların hafızalarda canlı tutulması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması amacıyla barış, eşit yurttaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak.

3 Temmuz 2026 Cuma günü düzenlenecek program kapsamında katılımcılar saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde toplanacak. Anma yürüyüşünün ardından saat 11.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Muhabir: Haber Merkezi