2011 yılında 5 yaşındaki bir kız çocuğuna koruyucu aile olan Büyükkaragöz çifti, bir süre sonra aynı çocuğun henüz 4 aylık olan kardeşini de ailelerine kattı. İki çocuğa sevgi dolu bir yuva sunan çift, daha sonra biyolojik bebeklerini de kucaklarına aldı.

Koruyucu ailelikle başlayan yolculuklarının geniş ve mutlu bir aileye dönüştüğünü anlatan Büyükkaragöz çifti, yaşadıkları süreci ve duygularını TRT Haber'e anlattı. Çiftin hikâyesi, koruyucu aile olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.