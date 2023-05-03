İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız da Çorumlunun hassasiyeti ile oynanmamasını istedi.

Şenol Sunat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ÇORUMLULAR KANDIRILIYOR

“Sayın Soylu Çorum mitinginde yine havaalanı ve hızlı tren müjdesini vermiş.

“Çoruma havalimanını kim yapar? Biz yaparız demiş…” 1996 yılında ihalesi yapılan, 2005 yılında işin bitirileceği öngörülen havaalanında fiziki gerçekleşme bugün sadece yüzde 15.

Çorum her seçim döneminde kandırılıyor.

2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum’a tren yolunun ne zaman yapılacağını sormuştuk. Yine bir seçim döneminde Çorum halkına hızlı tren müjdelenmiş.

AKP’nin tüm bunları yapabilmesi için herhalde bir 21 yıla daha ihtiyacı var.

14 MAYIS’TA TARİH YAZACAĞIZ

Sadece seçim dönemlerinde AKP iktidarının aklına gelen Çorum’a, hakettiği değeri İYİ Parti verecektir.

Allah nasip etsin, Çorum’a yıllardır vadedilen havaalanı da, tren yolu da İYİ Parti iktidarında yapılacaktır.

Hiç kimsenin endişesi olmasın, 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!”

Öte yandan İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Bakan Soylu’ya “seçimden önce neredeydiniz” diye sordu.

Erkan Yıldız, şu açıklamayı yaptı:

“Seçimden önce neredeydiniz? Çorum halkı bıktı usandı sizin yalanlarınızdan, boş vaatlerinizden. Tükenmişlik değil mi bu? Çorumlunun hassasiyeti ile oynamayın. Çorumlu hemşerilerimiz size sandıkta havaalanı da, tren yolunu da gösterecek.”