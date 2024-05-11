Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu tarafından Türkiye’de ilk “Modern Zirai Market” Çorum’a açıldı.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Bölge Başkanı Semra Şahin’in işletmecisi olduğu Modern Zirai Market’in açılışında konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Marketin açıldığı Hıdırlık bölgesinin Çorum’un en verimli tarım toprakları olduğunu ifade eden Tahtasız şunları söyledi: “Maalesef benim de belediye meclis üyesi olduğum dönemler buralar imara açıldı. Şu anda Çorum’un en kıymetli arazileri ranta ve imara kurban gitti. Milli gelirin yüzde biri alın teriyle uğraşan çiftçimize verilmesi gerekiyor. Yani 2024 yılında çiftçimize verilmesi gereken destek 412 milyar lira. Ama verilen destek maalesef 92 milyar TL. Bu arada çiftçimiz mağdur edilmiş durumda. Çiftçimiz şu an arpa, buğday, şeker pancarı alım fiyatları bekliyor. Şu anda maliyetler 11 lirayı bulmuşken hala buğday fiyatları açıklanmış değil. Tarım ülkesi olan kendi kendine yetebilen Türkiye maalesef yanlış tarım politikalarından dolayı şu anda dünyada geriliyor. Türkiye’de şu anda ekilmeyen arazi miktarı 35 milyon dekar alan ekilmiyor. Yani bunun sadece yarısı ekilmiş olsa biz yanı başımızda savaşan Rusya’dan Ukrayna’dan buğday ithal etmek zorunda kalmayacağız. Ürünlerimiz buğday anlamında kalitesiz çünkü yurt dışından kaliteli buğday almadan un elde edemiyoruz.”

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Tahtasız, marketin hayırlı uğurlu olmasını diledi.