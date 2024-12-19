Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Danışma Komisyonu Toplantısı, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Danışma Komisyonu üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Toplantı, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın açılış konuşmalarıyla başladı. İki isim, eğitimin kalitesini artırma hedefleri ve gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ardından, birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarındaki gündem maddeleri hakkında sunumlar yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul-veli ilişkileri, disiplin işlemleri, zümreler, öğrenci nakil işlemleri, okul pansiyonları ve destekleme kursları gibi başlıkların ele alındığı toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projeleri de değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, konuşmasında, Çorum'un eğitim kalitesinin daha ileriye taşınması için komisyon üyelerinin katkılarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, “91.243 öğrencisi, 6.917 öğretmeni ve 678 okulu ile Çorum, eğitim camiamızın en büyük ailesidir. Fiziksel anlamda büyük bir sorunumuz bulunmamakla birlikte, çözüm odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizin eğitim kalitesinin daha ileriye gideceğinden de eminim” dedi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise, eğitimdeki yenilikler ve hedefler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Editör: SELDA FINDIK