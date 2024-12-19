ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti. CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Demirer ve beraberindekiler, yerel ve genel gündemi değerlendirdi.

ADD heyeti, ayrıca Eğitim-Sen Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek Yürütme Kurulu Başkanı Kenan Sırma ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Ziyaret sırasında sendikanın ve ADD’nin çalışmaları, kentin temel sorunları ve çalışma hayatında yaşanan problemler ele alındı.

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen ve yönetimini de ziyaret eden ADD heyeti, memurların, vatandaşların, emeklilerin yaşadığı sorunları ele aldı, çözüm önerilerini ve sınıf mücadelesini tartıştı.

Ziyaretlere; ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in yanı sıra; Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Ali Aslan Koçak, Türkmen Aksoy, Kubilay Olcan ile Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak katıldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ve Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ADD heyetine teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi