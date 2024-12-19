İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katıldığı toplantıda, koruma görevlileri ile Çorumlu bazı gazeteciler arasında yaşanan tatsızlıktan büyük üzüntü duyduğunu belirten İl Başkanı Yıldız, “Gazeteci arkadaşlarımızdan özür diledim. Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz da kendilerini arayarak üzüntülerini dile getirdi ve korumalara gereken uyarının en sert şekilde yapıldığını iletti. Gazeteci arkadaşlarımızla, Çorum için el ele çalışmaya devam edeceğiz” dedi.