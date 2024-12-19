Çorum, Düzce, Sivas ve Mardin’le birlikte “potansiyel rekabetçi iller” arasında gösterildi. Bu grupta, teknoloji odaklı dönüşüm, üretim ve katma değer artışı, orta-yüksek teknoloji sektörlerinin desteklenmesi, güçlü bölgesel illerle işbirliği öngörülüyor.

Türkiye’yi, yerel ve bölgesel dinamikleri kullanarak, refah düzeyi yüksek hale getirmeyi ve küresel rekabette daha fazla söz sahibi yapmayı amaçlayan ve 2028 yılına kadar topyekun kalkınmayı hedefleyen “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi”ne (BGUS) göre iller 9 ayrı kategoride kalkınmaya öncülük edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bölgesel Gelişme 2024-2028 Ulusal Stratejisi”ne (2024-2028) göre, bölgelerin sosyoekonomik özellikleri, potansiyelleri ve ihtiyaçları belirlenerek, mekana göre farklılaştırılmış politikaların geliştirilmesi sağlanacak.

Dünya Gazetesi’nden Ferit Parlak’ın haberine göre, bölgesel gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bunlara ulaşılması için paydaşlar bir araya getirilecek, ortaklık ve işbirliği tesis ve teşvik edilecek, çok düzeyli yönetişim yapısı oluşturulacak. Sürdürülebilir kalkınma amaçları dikkate alınacak, bölgelerin şoklara hazırlık ve dayanma yeteneği güçlendirilerek değişen koşullara uyum sağlaması ve aynı zamanda temel işlevlerini sürdürebilmesi sağlanacak. Ayrıca küresel ve ulusal fırsat ile tehditler çerçevesinde yerleşimlerin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesiyle uy­gulama süresini de dikkate alarak stratejik öncelikler belirlenecek.