Çorum’da görev yaptığı dönemde de, sonrasında da, Çorum yerel basınının ülke genelinde üst düzeyde, itibarlı bir yere sahip olduğunu her vesileyle ifade ettiğini hatırlatan Hüseyin Poroy, şunları söyledi:

“Dostum Mehmet Yolyapar’ın yönetimindeki ÇORUM HABER gazetesi, Cumhuriyet değerlerinden ve objektif habercilik ilkesinden asla ayrılmayan, Çorum’un denge unsuru, her kesime hitap eden, Çorum halkının yararını her şeyin üzerinde tutan bir yerel gazete.”

“2024 yılında ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle gazetenin sıkıntıya girme riski karşısında, duyarlı herkesin başlatılan abonelik kampanyasına katılması ve ilan-reklam desteğinin de artırılması gerektiğine inanıyorum.”