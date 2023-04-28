Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nı ziyaretinde Oda Başkanı Ceyhun Baran ve yönetim kurulu üyelerinden bilgiler alan Ahlatcı, yaptığı konuşmada, devletlerin gelir kaynağının başında gelen verginin toplanmasında muhasebeci ve mali müşavirlerin önemli görevler üstlendiğini söyledi.

“SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ”

Bütün hazırlıkları 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerden zaferle çıkmak adına yaptıklarını belirten Ahlatcı, “Önemli olan bizim için bu seçimlerden zaferle çıkmak. Bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz ve zaferle de çıkacağız. Çorum ihracat alanında Karadeniz'de birinci bununla da bizler gurur duyuyoruz. Çorum halkı çok çalışkan, çok becerikli, çok başarılıdır. Anadolu kaplanının bu başarılarının devam etmesi için Çorum'un bazı beklentileri ve ihtiyaçları vardır" dedi.

"ÇORUM'UN DEMİRYOLU TALEBİ BENİM NAMUSUMDUR”

Çorum halkının devletten tek isteğinin demiryoluna en kısa sürede kavuşmalarını sağlamak olduğunu hatırlatan Ahlatcı, “Demiryolu talebi benim artık namusum olmuştur” dedi.

Demiryolu ile ilgili son gelişmeler hakkında da bilgi veren Ahlatcı, demiryolunun da ihalesinin yapıldığını ve yapım işinin en kısa sürede başlanacağını kaydetti.

“DEMİRYOLUNDAN SONRA İLK HEDEFİMİZ

ÇORUM'A HAVALİMANI KAZANDIRMAK OLACAKTIR”

14 Mayıs seçimlerinden sonra bütün enerjisini Çorum'a bir müşteki havalimanı kazandırmak için harcayacağına vurgu yapan Ahlatcı, “Benim memleketime ne yapılırsa yakışır, benim insanım her şeyi hak ediyor. Çorum halkı herşeyin en güzeline layık, çünkü Çorum halkı devletini sever ve devleti için çalışır. Bunun içindir ki bizde Çorum halkının isteklerini yerine getirmek için mücadele edeceğimize inanın” diye konuştu.

"BENİM MEMLEKETİME NE YAPILSA YAKIŞIR"

Çorum'un ikinci, üçüncü OSB hak ettiğini kaydeden Ahlatcı, Çorum'un sanayi alanında büyümesi ile tüm Çorum halkının kazançlı çıkacağını söyledi.

"MEZHEPSEL AYRIMCILIĞI TAMAMEN REDDİYORUZ”

Çorum'da mezhepsel ayrımcılığın bir tarafa bırakılması gerektiğine işaret eden Ahlatcı, “Birlik olup, el ele verip Çorum'u kalkındırmamız lazım, özel sektörde önemli atılımlar yaparak Çorum'un daha çok gelişmesini ve kalkınmasını sağlamalıyız. Biz birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek, emin olun ki bu dönem Çorum tüm taleplerine kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Ceyhun Baran, “Bizi anlayan, içimizden birisini, Ankara'da vekilimiz olarak görmek istiyoruz. Bundan sonra sizin öncülüğünüzde sıkıntılarımızı ve taleplerimizi bakana ulaştırmayı temenni ediyoruz. Bir maliyeci olarak sizleri oralarda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)