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TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alarak Çorum’un sorunlarını dile getiren Tahtasız, Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapılacak yer kalmadığını belirterek, “Yatırımcılar başka illere yönelmek zorunda. Sanayicimiz sizin kösteklerinize rağmen kabına sığmıyor, yeni organize sanayi bölgesi istiyor. Esnafımız 9 bin prim günün 7200 güne düşmesini istiyor. Staj ve emeklilik mağdurları hakkını istiyor. Kısacası, iş insanlarımız, esnafımız devlete sağladığı katkının karşılığını geri istiyor” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, meclis kürsüsünden şunları söyledi:

“Milletvekili seçileli tam altı ay geçti. Bu süre zarfında Çorum'un sorunlarını, yarım kalan projeleri defalarca anlattım fakat bir kısmı hayata geçirilmek için ihalesi yapıldı ancak Çorum'un dağlar kadar sorunu var. Çorum bir sanayi kenti, Çorum Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 13'üncü il, bölgesinde ise 1'inci sırada ama Çorum maalesef devlet yatırımlarından yeterli kadar yararlanamadı. AKP iktidarı ve boyunca 25 milyarlık yatırım yapıldığı öne sürülse de AKP iktidarında Çorum'da devletin açtığı bir tek fabrika yok Çorum'da 2 tane devlet yatırımı vardı, biri şeker fabrikası özelleştirildi, çimento fabrikası başka bir ile taşındı. Çorum'un iş insanı, esnafı, çiftçisi, ticaretle uğraşanı devletten çok şey istemiyor; devletten ne istiyor? Dünyayla yarışabilmek için demir yolu istiyor, söz verileli yıllar oldu, ihalesi dahi yapılmadı; havaalanı istiyor, temeli atılalı yirmi beş yıl oldu, çürümeye terk edildi; yarım kalmış ilçe yollarının, Kırkdilim Tüneli'nin tamamlanması istiyor; kuzey ve güney çevre yolunun acilen ihtiyaç olduğunu ve buranın bir an önce planlamasını istiyor. Sanayi bölgesi Çorum'da organize sanayi bölgesinde yatırım yapılacak yer kalmadı, yatırımcılar başka illere yönelmek zorunda. Sanayicimiz sizin kösteklerinize rağmen kabına sığmıyor, yeni organize sanayi bölgesi istiyor. Esnafımız 9000 prim günün 7200 güne düşmesini istiyor. Staj ve emeklilik mağdurları hakkını istiyor. Kısacası, iş insanlarımız, esnafımız devlete sağladığı katkının karşılığını geri istiyor.

“VATANDAŞ MARKETE GİREMİYOR”Ekonomi kötü, piyasalar durgun, insanlarımız mutsuz çünkü iktidar, sadece kendi yandaşlarını mutlu ediyor; halkımızın sırtına binmiş, sağa sola caka satıyor. 5'li çeteler, kara paracılar, uyuşturucu baronları cebine doldura dursun, onlara göz yumulsun ama gariban halkımız markete giremiyor, pazar arabasını dolduramıyor, kirasını ödeyemiyor, ay sonunu getiremiyor, seyahat ederken zorlanıyor, tatil dahi yapamıyor, hastanelerden sıra alamıyor, ilçelerimizde genel cerrah olmadığı için çocuklarını sünnet dahi ettiremiyor.“SAĞLIKTA, EĞİTİMDE, TARIMDA BÜYÜK SORUNLAR VAR”“Hastalarımız uzman doktor bulamıyor, var olan doktorlarımız da istifa edip özel hastanelere geçiyor. Sağlıkta onca sorunumuz varken siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle İl Sağlık Müdürümüz dahi atanamıyor. Tıp öğrencilerimiz liseden bozma binalarda eğitim öğretim görüyor. Tıp fakültesi için ayrılan 600 dönümlük güney kampüsü arazisi yatıyor, iktidar bakıyor. Mezun gençlerimiz atanamıyor. Emeklilerimiz yıllardır hayalini kurdukları TOKİ evlerine bir türlü kavuşamıyor. Yedi yıl sonra evin anahtarını verdiniz fakat evlerin sorunu hiç bitmiyor, TOKİ mağdurları sizden sorunların giderilmesini talep ediyor. Çiftçimiz tarlasını ekemiyor. Kızılırmak akıyor, Çorumlu çiftçimiz bakıyor, ektiğini dahi değerinde satamıyor. Bu da yetmezmiş gibi ÇKS kaydı olduğu için 5 bin TL emekli ikramiyesinden mahrum bırakılıyor.”