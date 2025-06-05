Çorum’un İskilip ilçesine bağlı İbik Köyü’nde, Kurban Bayramı’nın 3. günü (8 Haziran 2025 Pazar günü) geleneksel hale gelen bayram şenliği bu yıl da coşkuyla kutlanacak.

İbik Köyü Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, köy halkı bir araya gelerek, dayanışma ve bayram sevincini birlikte yaşanacak. İbik Köyü şenlik alanı olarak bilinen “Büyük Çayır”da düzenlenecek programda, halk müziği ve yöresel ezgilerle dolu dolu bir gün yaşanacak. Şenlikte bağlama, davul-zurna ve klavye ekibi eşliğinde sevilen sanatçılar Halil Mızrak, Hüseyin Karaduman ve Ertuğrul Tozan da sahne alacak.

Etkinliği düzenleyen İbik Köyü Derneği yetkilileri, “Tüm köylülerimizi bu güzel ve anlamlı günde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bayram sevincini birlikte yaşamak için herkesi şenliğimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ