Bektaş, Kasım, Tahsin, Tazegül ve Hasan Ali Kuzu’nun anneleri, merhum Hasan Kuzu’nun eşi, Esinti Giyim Sahibi Selver Kuzu’nun kayınvalidesi Züleyha Kuzu, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım tedavisi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Züleyha Kuzu’nun eşi Hasan Kuzu ise 7 Kasım 2024 tarihinde vefat etmişti. Eşinin vefatından kısa bir süre sonra Hakka yürüyen Züleyha Kuzu, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.



Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.