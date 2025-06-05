Çorum merkeze bağlı Narlık Köyü’nde düzenlenen dayanışma ve dostluk şenliğine ilgi ve katılım yüksek düzeyde oldu. Köy Muhtarı Cihan Karaman tarafından organize edilen şenliğin sunuculuğunu Karabey Çirkin üstlenirken, şenlikte Emine Şanoğlu, Aşık Haydar Kemeç, Ozan Muharrem Öztürk ve Tuğçe Kılıç sahne aldı.

Sanatçılar, orkestra ve saz arkadaşları ile birlikte seslendirdikleri türkülerle şenlik alanını coştururken, katılımcılar bol bol halay çekti. Halaylara Milletvekili Mehmet Tahtasız ile CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz da eşlik etti.

DOLU DOLU ŞENLİK

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği semah ekibi de semah sunumu yaparken, halk oyunları ekiplerinin gösterileri de ilgiyle izlendi.

Şenlikte ayrıca çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için ücretsiz pamuk şekeri, balon ve palyaçolar eşliğinde oyunlar ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Sahne ve ses sisteminin Sıla Müzik tarafından sağlandığı şenlikte Çorum Çocuk Tiyatrosu ekibi de animasyon ve eğlence programları ile hizmet verdi.

Çorum Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan’ın gözetiminde birbirinden eğlenceli oyunlara eşlik eden çocuklar ve velileri, doyasıya eğlendi.

Şenlik programı, erkekler, kadınlar ve çocuklar arasında ayrı ayrı yapılan halat çekme ve çuval yarışları ile renklendi.

Katılımcılar, mangal yakarak, semaverde çaylar demleyerek, canlı müzik eşliğinde güzel bir gün yaşadı.

Köy Muhtarı Karaman, köy sakinleri arasında birlik ve beraberliğin sağlanması adına düzenledikleri şenliği geleneksel hale getireceklerini bildirerek, tüm protokol mensuplarına, katılımcılara, sanatçılara ve konuklara teşekkür etti.

YOĞUN KATILIM

Şenliğe; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı, CHP İl Başkan Yardımcıları; Halil Ünal, Kenan Sir, Jandarma Komutanlığı temsilcileri, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği (HGYD) Başkanı Birkan Demirci ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve yönetimi, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yüklenici firma yöneticisi İrfan Yaşar, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca, köy muhtarları, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan, bazı kumu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş insanları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.