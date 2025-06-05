Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan CHP İl Başkanı Solmaz, adalet, özgürlük ve huzurun olmadığı ortamlarda bayramların bayram olmaktan çıktığını ifade etti. Dinçer Solmaz, hayat pahalılığı, ekonomik tıkanıklık ve alım gücünün düşük olması nedeniyle de bayramın neşesinin zedelendiğini dile getirdi.

CHP İl Başkanı Solmaz, Türkiye’nin adalet, hukuk ve ifade özgürlüğü açısından kritik bir süreçten geçtiğini belirterek; “Adalet bir parti meselesi değil, bir toplumun vicdanıdır” dedi.

Mesajında toplumsal adalet ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Dinçer Solmaz, Türkiye'nin bu bayrama da adaletin gölgelendiği, hukukun siyasallaştığı bir atmosferde girdiğini ifade etti.

CHP İl Başkanı Solmaz, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının tutuklandığı, gazetecilerin susturulduğu ve düşünce özgürlüğünün cezalandırıldığı bir süreçten geçildiğini belirterek, yaşananların sadece muhalefeti değil tüm toplumu tehdit ettiğini söyledi.

“Adalet bir parti meselesi değil; bir toplumun vicdanıdır, ortak yaşamın temelidir” diyen Dinçer Solmaz, hukukun üstünlüğü sağlanmadan gerçek bir bayramın mümkün olamayacağını vurguladı.

Kurban Bayramı’nın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik bayramı olduğunu hatırlatan Solmaz, tüm olumsuzluklara rağmen umutlarını ve dayanışma ruhunu koruduklarını dile getirdi.

Bayramların toplumsal barışa katkı sağlayan günler olduğunu vurgulayan CHP İl Başkanı Solmaz, yardımlaşma ve dayanışma duygularının bu özel günlerde daha da anlam kazandığını kaydetti.

Türkiye’de adaletin yeniden yeşereceği, özgürlüklerin genişleyeceği bir gelecek için mücadele ettiklerini ifade eden Solmaz, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Tüm yurttaşlarımızın ve hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyor; barışın, adaletin ve özgürlüğün hüküm süreceği bayramlara erişme dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Editör: Haber Merkezi