Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Dereyazıcı köyünde geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve Dayanışma Şenliği, yoğun bir katılımla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Yerel sanatçıların damga vurduğu şenlikte gençler bol bol halay çekti.

Dereyazıcı Köyü Dernek Başkanı H. Uğur Yağmur tarafından düzenlenen ve Köy Muhtarı Turabi Aygün’ün destek verdiği şenlikte sunuculuğu Efendi Aygün üstlendi.

Dereyazıcı Köyü Dernek Başkanı H. Uğur Yağmur ve Köy Muhtarı Turabi Aygün, birer konuşma yaparak, bu tür şenliklerin birlik ve beraberliğe vesile olmasının yanı sıra, uzun süre görüşemeyen köylülerin şenlik vesilesi ile bir araya gelerek hasret gidermelerine de katkıda bulunduğunu, bu yüzden bu tür şenliklerin çok önemli olduğunu söylediler.

Yağmur ve Aygün, şenliğe sponsor olan firmalara, katkısı bulunanlara, katılım sağlayarak coşkulu bir şekilde şenliğin gerçekleştirilmesini sağlayan vatandaşlara teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

YEREL SANATÇILAR COŞTURDU

Şenlikte yerel sanatçılardan; Ercan Aygün, Nazlı Kalender, Eren Aygün, Onur Sucu, Dinçer Şimşek, İsmail Aslan, Caner Ercan, Sinan Topal ve Hakan Katı birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Müzik eşliğinde şenliğe katılanlar halaylar çekerek, eğlenceli vakit geçirdiler.

Tertip Komitesinde H. Uğur Yağmur, Turabi Aygün, Selami Aygün, Feyzullah Aygün, Coşkun Atmaca, Ceyhun Gürsel Karakuş, Eren Üzüm ve Deniz Dumanlı’nın yer aldığı şenlikte ayrıca çeşitli ödüllü yarışmalar da düzenlendi.

Şenliğin düzenlenmesi için sponsor olan firmalar tarafından çekiliş yolu ile şenliğe katılanlara çeşitli hediyeler de takdim ettiler.

Dereyazıcı Köyü Kültür ve Dayanışma Şenliği, yerel sanatçıların söylemiş oldukları türküler eşliğinde halaylarla geç saatlere kadar devam etti.

CHP İL BAŞKANI SOLMAZ, HALKIN BAYRAMINI KUTLADI

Şenliğe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, CHP İl ve İlçe yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve partililer, şenlikte tüm masaları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir süre sohbet edip, hem bayramlarını kutladı, hem de iyi eğlenceler diledi.