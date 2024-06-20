Çorum merkezde doğan ve ailesi Dutçakallı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Paris’e yakın Bonneuil-sur-Marne kenti Belediye Başkanı Denis Ömür Öztorun, Kurban Bayramı’nın ilk gününde namazın kılındığı spor salonuna katliam yapmak için girdiği belirtilen silahlı bir kişiyi etkisiz hale getirdi. Komünist Başkan bayram namazının kılındığı salona silahla giren teröristi etkisiz hale getirip, içeride bulunan vatandaşları katliamdan kurtardı

Fransa’nın karmaşık siyasi gündeminin gölgesinde kalan olay geçtiğimiz Pazar sabahı Kurban Bayramı nedeniyle Paris’e yakın Val-de-Marne iline bağlı Bonneuil-sur-Marne kentindeki bir spor salonunda düzenlenen bayram namazı sırasında yaşandı.

Oumma gazetesinin aktardığı habere göre, bayram namazı için 2000 kişinin toplandığı bir spor salonuna silahlı bir kişi girdi. Elinde ateşli silahla salona giren saldırgana Komünist Başkan olarak anılan Belediye Başkanı Denis Ömür Öztorun ilk müdahaleyi yaptı. Öztorun saldırganı etkisiz hale getirirken, namaz için gelen vatandaşlar yardım etti.

Polise teslim edilen saldırgan gözaltına alınırken, saldırının sebebi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak saldırganın “İslam Karşıtı bir eylem için salona girdiği” ileri sürülen nedenler arasında yer aldı.

Bu korkunç saldırı girişiminin ardından, şok geçiren Müslüman aileler hala korku içindeyken, Öztorun yaklaşan kritik genel seçimler öncesinde sağduyu ve birlik çağrısında bulundu. “Her türlü sağlıksız spekülasyondan kaçınmalı ve kardeşlik, dayanışma ve barış değerlerini öne çıkarmalıyız” dedi.

Komünist Başkan Öztorun, olaydan sonra saldırganın etkisiz hale getirilmesinde vatandaşların da büyük bir katkısı olduğunu ifade ederken, görgü tanıkları müdahaleyi yalnızca Öztorun’un yaptığını belirtti.

Editör: Haber Merkezi