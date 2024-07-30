Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerden sonra yeni sezonda görev yapacak gözlemcileri de açıkladı. Çorum’un klasmandaki gözlemci sayısı dörtten üçe düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndun yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da, Çorum’dan profesyonel maçlarda görev yapacak gözlemci bulunmuyor. Geçen sezon Recai Kuzey, Özcan Genel, Mustafa Bıçakçı ve Özgür Demirci bölgesel klasmanında görev yaparken, yeni sezon için açıklanan listede Recai Kuzey yer almadı. Mustafa Bıçakçı, Özcan Genel ve Özgür Demirci bölgesel klasmandaki yerlerini korudular.