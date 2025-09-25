Çorum Merkez, Alaca, Mecitözü ve Laçin ilçelerinde toplam 4 bin dekar alanda yapılan silajlık mısır ekiminde hasat programı düzenlendi. Programa Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve teknik personel katıldı.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, kurak geçen iklime rağmen dekar başına ortalama 5 ton verim elde ettiklerini belirterek, üretim sürecinde damla sulama sistemi ile suyu merkeze alan bir planlama yürüttüklerini vurguladı. Kaya, “Su kaynaklarının etkin kullanımı, çevre dostu ve sürdürülebilir üretimi desteklerken, Birliğin kurduğu modern makine parkı sayesinde hasat, nakliye ve paketleme işlemlerinde üreticilerimize hızlı, ekonomik ve verimli çözümler sunuyoruz” dedi.

Kaya ayrıca, Birlik tarafından uygulanan sözleşmeli üretim modeli sayesinde üreticilerin pazar güvenceli bir yetiştiricilik yapma imkânı bulduğunu, bunun da planlı üretime ve modern yöntemlerin yaygınlaşmasına katkı sağladığını söyledi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ise, “Emeği geçen tüm çiftçilerimize, birlik üyelerimize ve teknik ekiplerimize teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.