38. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Görüşmeye, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdür Vekili Tülay Şahin, Yılın Ahisi seçilen Selim Kölegöz ve oda başkanları katıldı. Başkan Recep Gür, Vali Ali Çalgan’a esnafın selamını iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, esnafa hayırlı ve bol kazançlar temenni ederek, sağlık, sıhhat ve esenlikler diledi.

Muhabir: Haber Merkezi