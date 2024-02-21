6.6 ya da 6.7 büyüklüğünde bir deprem olacak. 1598 yılından beri bekliyor bu fay.” dedi.

Çorum Mimarlar Odası ‘Deprem ve Deprem Dirençli Kentleşme’ konulu konferans düzenledi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa geçtiğimiz günlerde içinde Çorum’un da olduğu 6 şehir için deprem uyarısı yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa ayrıca, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Belediye Başkanı Adayı Mimar Levent Çöphüseyinoğlu ile davetliler katıldı.



KARAKURT: “MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ALANLARINA GEREKEN ÖNEM VERİLMİYOR”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Çorum Mimarlar Odası Başkanı Pınar Karakurt, binlerce insanın öldüğü 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, yapılan inşaatların doğru zeminde depreme dayanıklı yapılmasının önemine değindi. Tüm meslek odaları, teknik çalışanlar, kamu kurum ve kuruluşlar ve denetleyicilerin bu sorumluluğun bilincinde olması gerektiğinin altını çizen Karakurt, “Deprem riskli ülke olmamıza rağmen mimarlık ve mühendislik alanlarına gereken önem verilmemektedir. Bu alanlara gerekli önemin verilmesi, aklın, bilimin ve tekniğin ışığında mühendis, mimar ve şehir plancılarla birlikte çalışılması ve depreme dayanıklı kentler inşa edilmesi gerekmektedir.” dedi.

AŞGIN: “ÇORUM’UN DİRENÇLİ ŞEHİR OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da gelecek dönemde kentsel dönüşümde belediyenin rolünü artıracak şekilde bir yeni dönem yaşanacağını ifade etti. Çorum’un dirençli şehir olması için çalıştıklarını vurgulayan Aşgın, “Hem Mimarsinan Mahallesi’nin kentsel dönüşümü toplu halde 450 bin metre karelik bir alanın dönüşümü demek bu. Hem Hasanpaşa sokaklar, Gülabibey Mahallesi’ndeki 30 bin metre karelik kentsel dönüşüm buralarda belediye olarak bir takım işler zaten yapmıştık kısa süre içerisinde buralardan başlayarak şehrin dirençli şehir haline gelmesi için bütün gayretimizi ortaya koyacağız.” diye konuştu.



“TÜRKİYE’NİN HER TARAFI FAY”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, deprem konulu sunumunda Türkiye’nin fay haritasını gösterdi. Türkiye’nin her tarafında fay olduğunu dile getiren Kutoğlu, depremden kaçmanın mümkün olmadığını belirterek depremle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz ay Çorum’da Mecitözü merkezli 4.3 şiddetindeki depremi hatırlatan Kutoğlu, Çorum-Amasya fay hattı üzerinde 1598 yılında 6.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bu nedenle bu fayın günün birinde yeniden buna yakın bir depremi üreteceğini söyledi.

ÇORUM’U UYARDI

Kutoğlu, “Bu fay günün birinde bu büyüklükte bir deprem üretecek. 6.6 ya da 6.7 büyüklünde bir deprem olacak. 4.3 kurtarmaz yani. 1598 yılından beri bekliyor bu fay. Fakat şansımız bu bölgedeki enerji birikim hızının daha düşük olması. Bunun sonucu da bu büyüklükteki bir deprem için sizin biraz daha zamanınız olduğunu gösteriyor. Çorum’un kuzeyinde yine 1910 yılında yine 6.5 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve bu fayda yine bu büyüklükte bir deprem üretecek. 968 yılında yine 6.6 büyüklüğünde olmuş. Bunlar Çorum için yakın tehditler. Mecitözü’nde depremi üreten fay Çorum bölgesinde sarı, Amasya tarafı ise kırmızı yani daha tehlikeli görülüyor. Ama Bu Çorum halkını rahatlatmasın. Çünkü yer kabuğu o kadar büyük ki tarihte kaydedilmemiş depremler de olabilir. O yüzden biz yine tedbirli olmaya davet etmek zorundayız.” ifadesini kullandı.