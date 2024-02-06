DEVA İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çorum’umuza müjdelenen acemi birliğinin akıbetinin takipçisi olacağız, bu sayede afet anında riski azaltmada çok önemli bir rol oynayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan ve makine gücünün artmasını sağlayacağız” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde iki büyük deprem yaşanmıştır. Depremden 11 ilimiz etkilenmiş, onbinlerce can kaybı yaşanmış, yüz binlerce vatandaşımız yaralanmıştır. Depremin yıl dönümü vesilesiyle tekrar hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu acı olayın yıl dönümünde ilimizde olması olası bir deprem anında ve sonrasında DEVA belediyeciliği ile neler yapacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Çorum’umuza müjdelenen acemi birliğinin akıbetinin takipçisi olacağız, bu sayede afet anında riski azaltmada çok önemli bir rol oynayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan ve makine gücünün artmasını sağlayacağız.

Deprem sonrasında acil olarak ihtiyaç duyulan sahra hastanelerin kurulması konusunda hazırlıklar yapılacak, şehir merkezimizde ihalesi yapılmış olan devlet hastanesinin akıbetinin takipçisi olacağız.

İlimizin tek ulaşım yolu imkanı olan karayolunun depremde hasarlanması durumunda deprem sonrası sürecinin sağlıklı yönetilmesi mümkün kılmak, ulaşım alternatiflerini oluşturmak için yatırım planı için alınan demir yolu ve uzun yıllardır atıl ve yarım haldeki hava yolunun akıbetinin takipçisi olacağız.

İlimizde sivil savunma başta olmak üzere tüm ilgili kurumlar ve üniversitemiz ile koordineli olarak belediye katkıları ile ortaöğretim lise öğrencilerinin tamamını doğal afet anında ve sonrasında yapılacak faaliyetler konusunda eğitim almasını sağlayacağız.

Mesleği gereği doğal afetler ile ilgili daha faydalı olabilecek olan başta madenciler olmak üzere inşaat işçileri, duvar ustaları, kalıp ustaları, sıhhi tesisatçıların organize olup emir beklemeksizin müdahalede bulunmalarını mümkün kılacak organizasyonlar yapacağız.

Çorum’da risk azaltma planı verileri, sivil toplum kuruluşlarının kamu ile paylaşımı 2021 yılından beridir yapılmamıştır. Bu risk azaltma planının her yıl güncel veriler ile yapılmasını sağlayacağız. DEVA Partisi belediyeciliği ile yapmayı planladığımız tüm faaliyetlerin gereğini yapacağımızı, mevcut belediye yönetimince bu işlerin yapılması için canı gönülden destek olacağımızı Çorum kamuoyuna saygıyla sunarız.”