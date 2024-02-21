İl Genel Meclisi'nde listenin başında Saadet Partisi'nden Yeniden Refah'a geçen işadamı Kemal Kurt yer aldı. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç’ı kontenjan listesinde de Ömer Karslı, Ahmet Uysal ve Muhammed Burak Şirin isimleri yer aldı.

Buna göre Belediye Meclis üyeliklerine Sinan Demir, Serkan Adanır, Kadir Boruç, Murat Taştemürlü, Süleyman Kara, Mustafa Genç, Hacı Abdullah Kırcalı, Kamil Şengül, Emre Uzunca, Yunus Boztilki, Cemal Yiğit, Muhammed Emin Zorlu, Hasan Topakkaya, Servet İçten, Ercan Eker, Hasan Buyruk, Ahmet Ateş, Furkan Murat Köse, Taner Kabakcı, Selami Kökden, Fethiye Altıner, Gülendem Kesgin, Adem Tuğ ve İbrahim Boztilki’nin ismi belirlendi.

YRP’nin İl Genel Meclisi adayları ise Kemal Kurt, Durmuş Batman ve Ali Bulut oldu.

(Mehmet DALAR)

Editör: HABER MERKEZİ