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Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Kulübü Derneği (ÇÖSAB) Başkanı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Emrespor Yönetim Kurulu üyesi Fatih Atlı, yetiştirdikleri birçok oyuncuyu, destek bulamayıp liglere katılamadıkları için başka takımlara vermek zorunda kaldıklarına dikkat çekerken, artık kendi takımları ile liglerde boy gösterip Çorum’u temsil etmek istediklerini söyledi.

En son Ordu Yalıköyspor’a verdikleri Aynur Aleyna Kümük’ün başarılı bir sezon geçirmesinin ardından milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandığını ifade eden Fatih Atlı, “2019 yılından beri Çorum’da kadın futboluna öncülük ediyoruz. Hiçbir destek görmeden yetiştirdiğimiz sporcuları 3.Lig ve Süper Lig takımlarına gönderdik. Artık, kendi takımımızla liglerde yer almak ve Çorum’u temsil etmek istiyoruz. Bu yolda, kızlarımız ve ailelerimiz destek bekliyor.

Bizler, Çorum’da kadın futbolunu geliştirmek ve Çorum’a bu branşı kazandırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadarki başarılarımız artık göz ardı edilmesin. Hazır bir takımımız var zaten. Sadece sponsor desteğine ihtiyacımız var. Bu yolda sesimizin duyulmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ÇÖSAB Başkanı Fatih Atlı, hiçbir siyasi kişi veya kurumla bağlantılarının olmadığına da vurgu yaparken, bugüne kadar hep yanlarında olan Çorum Belediyesi eski başkanlarından Muzaffer Külcü, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve EHM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Hidayet Mert’e de teşekkür etti.