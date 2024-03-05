Çöphüseyinoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi S.S. 9. Bölge Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği ve Çorum Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyarette Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ve kooperatif yöneticileri ile ülke ve Çorum gündemi ele alınırken, yerel seçimler öncesi karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kooperatif yönetici ve çalışanlarından destek talep edildi. Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorum’u ortak akıl ile yöneteceklerini belirten Çöphüseyinoğlu, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin fikirlerini önemsediğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ise, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu ve ekibine yerel seçimlerde başarılar diledi.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve bazı parti yöneticileri eşlik etti.