Belediye tarafından şehir genelinde yürütülen altyapı, üstyapı, sosyal ve çevresel projeler hakkında değerlendirmelerde bulunulan ziyarette Çorum’un gelişimine katkı sağlayacak yeni yatırım alanları üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Mevcut hizmetlerin yanı sıra, önümüzdeki süreçte planlanan projelerin kente sağlayacağı katkılar masaya yatırıldı.

Çorum Milletvekili Ahlatcı, Çorum’un her alanda gelişimi için yerel yönetimlerle istişare ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, belediyenin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın ise ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

