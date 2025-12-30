Gerçekleştirilen ziyarette Başhekim Doç. Dr. Gömeç, minik Baran’ın mevcut sağlık durumu ve devam eden tedavi süreci hakkında hekimlerden ayrıntılı bilgi aldı. Aileyle yakından ilgilenen Muhammed Gömeç, sürecin hem tıbbi hem de idari boyutunda hastane olarak gerekli tüm desteğin titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

Başhekim Gömeç, tedavinin her aşamasında ailenin yanında olacaklarını belirterek Baran Karakiraz’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile ise gösterilen ilgi ve destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek hastane yönetimine teşekkür etti.

Yetkililer, SMA hastalarının tanı, takip ve tedavi süreçlerinin multidisipliner bir anlayışla yürütüldüğünü, hasta ve ailelerin ihtiyaç duyduğu her konuda destek sağlanmaya devam edileceğini ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR