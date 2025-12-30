Programda Drama ve Oyun Atölyesi ile Ailemle Sanat Atölyesi büyük ilgi gördü. Ailemle Sanat Atölyesi’nde çocuklar aileleriyle birlikte bez çanta boyama çalışmaları yaparak hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı. Rengârenk ortaya çıkan çalışmalar, etkinliğe katılanlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Drama ve Oyun Atölyesi’nde ise okul öncesi düzeyine uygun oyun temelli drama etkinlikleriyle çocuklar hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Öğretmenler rehberliğindeki etkinlikler, çocukların hayal gücünü desteklerken özgüven kazanmalarına katkı sağladı.

Ailelerin de aktif olarak katıldığı program, okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi ve çocukların eğitim sürecine aileleriyle birlikte dahil olmalarını amaçladı. Etkinlik sonunda veliler ve öğretmenler, bu tür çalışmaların çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ