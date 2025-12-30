Çorum Vergi Dairesi, Valilik Ek Hizmet Binası’nın 6. katında hizmet sunacak. Yetkililer, bina içi yönlendirmelerin tamamlandığını, işlemlerin dünden itibaren yeni adreste kabul edildiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre taşınma kararı; işlem yoğunluğunu azaltmak, hizmet sürelerini kısaltmak ve mükellef memnuniyetini artırmak amacıyla alındı. Engelli ve yaşlı vatandaşlar için erişim imkânlarının da yeni binada daha elverişli olduğu ifade edildi. Taşınma ile birlikte vergi işlemlerinin şehir merkezinde, ulaşımı daha kolay bir noktadan yürütülmesi hedefleniyor. Yeni yerleşimde mükelleflerin beyan, tahakkuk, tahsilat, borç sorgulama ve diğer vergi işlemlerini tek çatı altında daha hızlı gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

İnönü Caddesi’ndeki eski hizmet noktasında vergi işlemlerinin artık yürütülmeyeceğini belirten yetkililer başvuruların Valilik Ek Hizmet Binası’ndaki yeni adresten yapılması gerektiğini hatırlattı.

Buna göre Çorum Vergi Dairesi ile birlikte Hasan Paşa Vergi Dairesi ve Akşemseddin Vergi Dairesi de aynı binada hizmetlerine devam edecek. Tüm vergi daireleri tek merkezde toplanarak vatandaşlara hizmet sunmuş olacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ