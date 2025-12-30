Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Okumuş, eğitim çalışanlarını asılsız ve mesnetsiz şikâyetlere karşı korumayı amaçlayan bu karar doğrultusunda hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.

KİK’te alınan kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından illere resmi yazı gönderildi. Söz konusu yazıda, eğitim çalışanları hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerin uydurma, gerçek dışı ve mağduriyet oluşturma amacı taşıdığının tespit edilmesi halinde, asılsız şikâyet ve isnatta bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacağı vurgulandı.

657 SAYILI KANUN DEVREDE

Gönderilen yazıda, bu tür durumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İsnat ve iftiralara karşı koruma” başlıklı 25. maddesi kapsamında adli sürecin başlatılacağı ifade edildi. Böylece eğitim çalışanlarının itibarını zedeleyen ve mesleki huzuru bozan mesnetsiz şikâyetlere karşı önemli bir yasal güvence sağlanmış oldu.

“EĞİTİMCİLER YALNIZ DEĞİLDİR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Fatih Okumuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı bu karardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Eğitim çalışanlarına duyarlı yaklaşımı nedeniyle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e teşekkür ediyoruz. Bu karar, sahada görev yapan eğitimciler için son derece önemlidir” dedi.

Okumuş ayrıca, Eğitim-Bir-Sen olarak bakanlığın bu hassas ve kararlı tutumunun, Kurum İdari Kurulu gündemine taşıdıkları diğer konularda da devam etmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.