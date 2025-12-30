Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yıl dönümünde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun hazırladığı anlamlı bir programla yâd edildi. Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yakup Duran, Mehmet Akif Ersoy’un Türk milleti için taşıdığı derin anlamı vurgulayarak, “Milletin vicdanı olmuş, kalemiyle tarihe yön vermiş, yüreğiyle bir milleti ayağa kaldırmış bu büyük şairi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve fikir dünyasını anlatan video gösterimiyle başlayan program, öğrencilerin sahne performanslarıyla duygu dolu anlara sahne oldu. Öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve ezgiler izleyicilerden büyük alkış alırken, İstiklâl Marşı’nın yazılış sürecini konu alan oratoryo gösterisi gecenin en etkileyici anlarından biri oldu.

Programın kapanış konuşmasını yapan Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise Mehmet Akif Ersoy’un yalnızca bir şair değil, bağımsızlık ruhunu ve ahlaki duruşu temsil eden müstesna bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Çağlar, “Akif’in hayalindeki erdemli, bilgili ve vatansever gençliği bugün burada görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu kutlu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, eğitimciler olarak en temel sorumluluğumuzdur” dedi.

