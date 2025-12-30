Mahmudiye köyü muhtarı Muzaffer Tufan'ın abisi, Tufan İnşaat sahibi ve Uluslararası Kafkas Derneği Üyesi Murat Tufan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de yaşayan 48 yaşındaki Murat Tufan, ailesini ziyaret için geldiği Mahmudiye köyünde ailesinin evinde aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tufan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Murat Tufan evli ve 2 çocuk babasıydı.

Merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakip Alaca'ya bağlı Mahmudiye köyünde toprağa verildi.