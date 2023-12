Tahmini Okuma Süresi: dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Dağlı, “Birleşmiş Milletler, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer bireylerle eşit ölçüde kullanılması amacıyla 3 Aralık gününü “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul etmiştir” dedi.

Engelliliğin, sosyal yönleriyle her bireyi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husus olduğunu kaydeden Dağlı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Devletimiz; engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşam becerilerine engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi temel kanuni düzenlemeler yapmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkânı sağlamıştır.

Her birimizin her an engelli konumuna düşebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak Çorum’umuzu engelli kardeşlerimizin engellerinin kaldırıldığı bir şehir haline getirmek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyor, bugünün toplumsal duyarlılığımızı geliştirmesini temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza ve onlara büyük bir özveri ile destek olan ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”