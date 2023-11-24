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Yaşananları unutmadıklarını, takımlarının sahada, taraftarların da tribünde Çorumluya yakışır olgunlukta gereken cevabı vereceğini ifade eden Oğuzhan Yalçın’ın, geçmişe takılıp kalmanın kulübe büyük zararlar vereceğinin altını çizdiği açıklaması şöyle:

İNANCIMIZ SON DÜDÜĞE KADAR DEVAM EDECEK

“Kısa bir milli aranın ardından lig heyecanına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son haftalarda elde ettiğimiz istenmeyen sonuçlar, son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar, her ne kadar camiamızı umutsuzluğa sevk etse ve bizi puan cetvelinde geriye düşürse de, bizim inancımız son düdüğe kadar eksilmeden devam edecektir.

BİLET FİYATLARINDA CİDDİ İNDİRİM YAPTIK

Pazar günü, Altay’la zorlu bir maça çıkacağız. Rakibimizin yaşadığı sorunlar veya puan cetvelindeki durumu bizim açımızdan bir ölçü değildir. Liderle oynadığımız maçla bu maç arasında hiçbir fark yok. Biz sahaya kazanmak için çıkarken, taraftarımızı da yanımızda görmek adına talepleri göz ardı etmedik ve bilet fiyatlarında da ciddi bir indirime gittik.

TARAFTARIMIZ GALEYANA GETİRİLMEK İSTENMEKTE

2016-2017 Sezonunda, Altay ile play-off yarı finalinin rövanş maçında İzmir’de yaşanan utanç verici olaylar ne yazık ki bugün sosyal medyada yeniden servis edilmekte, deyim yerindeyse taraftarımız galeyana getirilmek istenmektedir. Öncelikle belirtmek isterim ki, o zamanki Altay’la şimdiki Altay arasında büyük fark var. Rakibimiz bu sezon kurtuluş mücadelesi veriyor.

GEÇMİŞE TAKILIP KALMAK BİZE ZARAR VERİR

Böyle bir süreçte, geçmişe takılıp kalmak, özellikle o dönemdeki Kulüp Başkanının açıklamalarının izinde gitmek hem saha içinde, hem de saha dışında kulübümüze büyük zarar vermek demektir.

ÇORUMLUYA YAKIŞIR ŞEKİLDE CEVAP VERİLECEK

Elbette o gün tribünde binlerce taraftarın yaptığı ithamları unutmuş değiliz. Biz, sahaya çıkıp futbolumuzu oynarken, tribünde ya da saha dışında taraftarımız da Çorumluya yakışır olgunlukta gereken cevabı verecektir. Herkes bilsin ki, Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz.

İzmir de bizim, Diyarbakır da… Iğdır da bizim, Edirne de. Biz, hepimiz biriz. Bu cennet vatanın tam ortasında bir köprü gibi yer alan memleketim bu zamana kadar gelen bütün takımları nasıl ki edebiyle karşılaşıp misafirperverlik gösterdiyse, yine aynı şekilde karşılayıp misafir edecektir.

BİZİM İÇİN SADECE ÖNEMLİ BİR LİG MAÇI

Bu vesileyle, tüm taraftarlarımızı, bizim için önemli bir lig maçı olmaktan öte hiçbir anlam taşımayan Altay maçında tribünleri doldurmaya ve taşkınlığa mahal vermeden, 90 dakika takımlarını desteklemeye davet ediyorum.”