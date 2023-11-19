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Çorumlu genelde hizmetlerden memnun. Yine de bazı beklentileri var.

ÇORUM HABER mikrofonuna konuşan vatandaşlar şehir içi trafiği, toplu taşıma ulaşım, otopark gibi sorunlara değindi. ‘Zamları durdururdum’ diye cevap veren vatandaşlar da vardı, ‘Çorum’a metro, tramvay ve üst geçit yapardım’ cevabını veren de…

Gençlerin ise ortak sorunu işsizlikti, gençler ‘Fabrikalar, yeni iş alanları açardım’ vaatlerinde bulundu.

İşte Çorum halkının belediye başkanı olsa yapacağı icraatlar;

Bir vatandaş şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için Gazi Caddesi’ni Farabi Caddesi’ne bağlayacağını kaydederek, “Gazi Caddesi’ni de yeraltı çarşısı gibi yapardım. Trafik yoğunluğu azalırdı.” dedi.

“OTOPARK SORUNUNU ÇÖZERDİM”

Bir genç otopark sorununu çözmek istediğini dile getirirken, bir üniversite öğrencisi ise “Kuzey Kampüsüne hızlı gidebilmek için Metro yapardım.” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş, “Çorum’a fabrika kurardım çalışsın vatandaş, senedir hükümet elindeki fabrikaları sattı, millet işsiz.” cevabını verdi.

Bir kadın, hiç kimsenin çalışmadığını belirterek, “Herkes masasını kapmak için uğraşıyor. Artık karnımız tok, hiç kimseye inanmıyoruz bir Allah’tan başka. Bak iki kuruş emekliye verdi, çiftçiye sen alamazsın dedi 5 binini kesti, bu Müslümanlık mı? Yok hani kime güvenelim?” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ ÇOK GÜZEL ÇALIŞIYOR”

Çorum’un çok güzel olduğunu ve yapacak bir şey olmadığını belirten bir yurttaş şöyle devam etti: “Belediye başkanımız çok güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok.”

Bir kadın belediye başkanı olursa ilk işinin halkı düşünmek olduğunu kaydederek, “Hiç kimse halkı düşünmüyor, herkes kendini düşünüyor, cebe ne giriyorsa o.” ifadesini kullandı.

“GAZİ CADDESİ’Nİ FARABİ CADDESİ’YLE BİRLEŞTİRİRDİM”

Bir vatandaş, ilk işinin Çöplüğü kaldırmak olacağını belirterek, “Ayakkabılar Arastası’nı kaldırıp Gazi Caddesi’ni Farabi Caddesi’yle birleştirirdim. Çorum’un geleceği bu yok.” dedi.

Bir vatandaş “Gazi Caddesi’ne tramvay getirirdim. Saat Kulesi’nin oraya üst geçit yapardım, Türkiye’nin en küçük ilçelerinde bile var bizde yok. Bu Çorum’un belediye başkanlarının bir ayıbı bana göre.” cevabını verdi.

“ULAŞIM SORUN”

Çorum’un sorununun ulaşım ve yol olduğunu vurgulayan bir vatandaş, şunları söyledi: “Örneğin İlim Yayma Cemiyeti’nin oradaki postaneden karşıya geçebilmek için bir alt geçit yaparım. Bana göre bu sorun acil.”

“ÇORUMUMUZ ÇOK GÜZEL”

Bir yurttaş, Çorum’un diğer şehirlere bakarak çok güzel olduğunun altını çizerek, “İnsanlarımız sıcak, yollarımız güzel, hizmetimiz güzel. Ben 10 yıl Bandırma’da durdum, yaşanacak memleket değil, kiralar 15 bin lira.” şeklinde konuştu.

“OTOBÜSLERE DÜZENLEME ŞART”

Bir kadın otobüslere düzenleme getirilmesi gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti: “Hastaneye gidiyoruz başka mahalleleri dolanıp öyle evimize geliyoruz. Eve gelmemiz bir saat sürüyor. Ulukavak’ta oturuyorum Buharaevleri gezip öyle evime gelebiliyorum. Yani neden direkt gelmeyeyim ki evime.”

“İNSANLARA YARDIM EDERDİM”

Bir vatandaş, “İnsanlara yardım ederdim ilk önce o, şu pahalılıkta. Ortalık çok kötü” derken, bir başka yurttaş “Mahallelerde ayırdım yapmadan hizmette bulunurdum. Eski hastaneyi çok güzel yaptırmak isterdim.” ifadesini kullandı.

“İSTANBUL, ANKARA BATTI, ÇORUMUMUZ ÇOK GÜZEL”

Belediye başkanından memnun olduğunu kaydeden bir yurttaş, “Ben bir şey yapamam ama başkanımızdan memnunuz Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Cumhurbaşkanımız kimi tavsiye ederse biz onun arkasındayız. Çorumumuz da çok güzel, çok temiz, çok nezih ama İstanbul, Ankara bitti battı. Yazıklar olsun onlara.”

“İŞ SAHALARI ARTIRILMALI”

Bir çocuk, İsrail’i boykot etmek gerektiğini belirterek, “Başkan olsam Burger King’i kapatırdım. Yerel firmalar açardım” derken bir genç “Çok park var bu kadar parka ihtiyaç var mı? Halk aç, halkın vergileri boş şeylere harcanıyor. Çok cami var mesela camilerin çoğu boş. İş sahaları yapılmalı. Mesela belediyenin sosyal tesisleri artırılabilir orada insanlar çalışıyor. Ama park bahçe böyle boş şeylerle uğraşılmamalı.” ifadesini kullandı.

Bir yurttaş, “Çorum’a havayolu ve hızlı tren getirirdim ilk işim bu olurdu. Çorum’un nüfusu kadar olmayan yerlerde havayolu da var, hızlı tren de.” şeklinde konuştu.

“DURUMU OLMAYANLARA YARDIM EDERDİM”

Bir vatandaş fakir çocukların yararlanması için bilgisayar salonları açacağını dile getirirken, bir başka yurttaş “Gençler için fabrika kurardım.” dedi.

Bir vatandaş durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım edilmesi gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti: “Belediyeler gerçek ihtiyaç sahiplerini araştırsın. Türkiye’deki insanların şu anda paraya ihtiyacı var. İnsanlar artık geçim derdinde. Geziyim, tozuyum derdinde değil, evime ekmek götüreyim derdinde. Emekliye 7 buçuk yetmiyor.”

“HİZMET BEKLİYORUZ”

Bir vatandaş, “Partiyi kullanarak koltukta oturmasınlar, iş yapsınlar, hizmet bekliyoruz” derken bir başla yurttaş “Buharaevler yolunun yaya yolu çok kötü. Gazi Caddesi’nden daha çok mağaza, cafe oldu orada artık, ışıklandırılmalı, yolları iyileştirilmeli ki insanlar dışarı çıksın gezsin, orada ki esnafın da işleri artsın.” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş temizlik ve suyun önemli olduğunu vurgularken, “Şu anda mevcut belediye başkanı iyi çalışıyor.” dedi.

Bir yurttaş TOKİ’ye gidip gelebilmek için hızlı tren yapabilmek istediğini dile getirdi.