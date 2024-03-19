CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Osmancık ve Varinli Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, hem Ramazan aylarını tebrik etti hem de yerel seçimler için destek istedi. Ziyaret ettiği tüm iş yerlerinde yoğun ilgi gören Çöphüseyinoğlu, bazı esnaf ve vatandaşların serzenişlerine de cevap verdi.

Ağır ekonomik şartlar nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini söyleyen esnaflar, ayrıca adayların seçim olunca iş yerlerini ziyaret ettiğini, seçim bitince bir daha yüzlerini görmediklerini dile getirdiler. Çöphüseyinoğlu ise, kendisinin diğerlerinden farklı olacağını ve 1 Nisan sabahından itibaren tekrar yüzünü göstereceğini kaydederek, “Çorum halkı yüzümüzü her zaman görecek” dedi.



Cadde üzerinde rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden ve isteklerini dinleyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Çorum için yapacağı projeler hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Ekonomik kötü gidişattan kendilerinin sorumlu olmadığını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, esnaf ve vatandaşlardan mevcut iktidara 31 Mart yerel seçimlerinde sarı kart göstermelerini istedi. “Bunu için Çorum’da değişim şart” diyen Çöphüseyinoğlu’na çok sayıda esnaftan destek geldi.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile bazı parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)