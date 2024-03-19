Mehmet Tolga Akalın, Çorum’da 5 ilçeyi ziyaret edecek.

İYİ Partili kurmaylar Çorum’u adeta mesken tuttu. Genel Merkez temsilcileri, 31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan adaylarına destek olmak amacıyla Çorum’u ziyaret ederek parti politikalarını ve projeleri anlatıyor.

İYİ Parti Çorum Teşkilatı, İYİ Parti Yozgat Milletvekili, Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar’ın ardından Genel Başkan Yardımcıları Oktay Vural ve Ünzile Yüksel’i ağırlamıştı. Son olarak Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu konuk eden İYİ Parti Çorum ekibi, şimdi de Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ile birlikte çalışma yapacak.

İl Başkanı Erkan Yıldız’ın verdiği bilgiye göre; Mehmet Tolga Akalın, Çorum’da Kargı, Osmancık, Dodurga, İskilip ve Bayat İlçelerini ziyaret edecek.

Editör: HABER MERKEZİ