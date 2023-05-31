Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler (kız-erkek) Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası 30-31 Mayıs tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen şampiyonada Çorum’dan 46, İzmir’den 39, Elazığ’dan 40, Gaziantep’ten 22, İstanbul’dan 37, Ordu’dan 14, Sakarya’dan 10 ve Sinop’tan 23 olmak üzere toplam 231 sporcu mücadele etti. 2 gün süren şampiyona sabah ve akşam olmak üzere 2 seans üzerinde yapılırken, yarışlar su üstü ve çift palet olmak üzere 2 kategoride gerçekleşti.

Çorum’dan 46 sporcunun madalya mücadelesi verdiği yarışlara TED Koleji’nden Deniz Ece Dugan damga vurdu. Çorumlu yüzücü küçükler 50 metre su üstü yarışlarında 25 saniye 50 saliselik derecesi ile ikinci, yine küçükler 100 metre çift palet yarışlarında 56 saniye 69 saliselik derecesi ile üçüncü, 200 metre çift palet yarışlarında ise 2 dakika 10 saniye 59 saliselik derecesi ile Türkiye üçüncüsü olarak toplamda 3 madalyanın sahibi oldu.

Yine TED Koleji’nden Mete Dugan gençler kategorisinde 21 saniye 70 saliselik derecesi ile Türkiye üçüncüsü olurken, aynı yarışlarda Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Levent Kaya 24 saniye 15 saliselik derecesi ile Türkiye dördüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Yıldız kızlar 400 metre su üstü yarışlarında 23 Nisan Ortaokulu’ndan Damla Nur Kurtığlu 6 dakika 83 saliselik derecesi ile Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, küçük kızlar 50 metre su üstü yarışlarında ise TED Koleji’nden Asya Akoğlu 26 saniye 33 salise ile Türkiye üçüncüsü, Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Yağmur Balaban ise 27 saniye 92 saliselik derecesi ile Türkiye dördüncüsü oldu. Küçük erkekler 200 metre çift palet yarışlarında ise Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Osman Efe Yıldırım 2 dakika 24 saniye 7 saliselik derecesi ile Türkiye dördüncüsü olmayı başardı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törende ilk 4’e giren Çorumlu sporculara madalyaları takdim edildi.