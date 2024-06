Türk Milli Futbol Takımı, 18 Haziran Salı günü saat 19.00’da Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki ilk maçına galibiyet parolasıyla çıkacak. Çorumlu milli futbolcu İrfan Can Kahveci, bu akşam oynanacak müsabakada sakatlığı nedediyle forma giyemeyecek.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

15 Temmuz 1995 yılında Çorum’da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2014’te başkent ekibinin A takımına yükselen İrfan Can, burada gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. 2017’nin ocak ayı transfer döneminde Başakşehir’e gelen milli futbolcu için 1.6 Milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi maçında Leipzig karşısında hat-trick yapan 25 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Merkez orta saha mevkiinde forma giyen İrfan Can Kahveci, 17 kez de Ay-Yıldızlı formayı başarıyla terleterek milli takımın değişmez isimlerinden olmayı başardı.