AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kütüphane Sohbetleri” programında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide Çorumlu akademisyen Burhan Paydar da yer aldı. Paydar, kaleme aldığı “Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Liderlik Analizi” adlı kitabını Bilal Erdoğan’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliğini akademik bir çerçevede ele aldığı çalışmasını kitaplaştırdığını belirten Paydar, böyle bir eseri takdim etmenin kendisi için onur olduğunu ifade etti. Paydar, programı düzenleyen AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına teşekkür etti.

BURHAN PAYDAR KİMDİR?

Hitit Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü ile başladığı yükseköğrenim hayatını Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Adalet bölümleriyle sürdüren Paydar, Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler programını tamamladı.

Yüksek lisansını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Hukuku alanında tamamlayan Paydar, ikinci yüksek lisansını ise Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde “Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Liderlik Analizi” konulu teziyle bitirdi.

Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümlerinden mezun olan Paydar, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Çeşitli üniversitelerde dersler veren Paydar, daha önce AK Parti Genel Merkezi, TBMM, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı bünyesinde görev aldı. Paydar, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milletvekili Danışmanı olarak görev yapıyor.

