Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası 01-09 Temmuz tarihleri arasında Konya'da yapıldı. 5 bin civarında sporcunun ter döktüğü turnuvada Çorum Anka Spor Kulübü 9 sporcu ile Çorum'u temsil etti. Konya Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda Çorumlu sporculardan Mert Taha Amir 79 kilo kick light Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Edanur Baysan ise 44 kilo licght contact Türkiye üçüncüsü, Şükriye Nur Yılmaz 70 kiloda K1'de Türkiye üçüncüsü, Eyüp Arslan 79 kiloda point fight Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Editör: RIFAT KARA