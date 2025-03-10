ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 1982'de Ermeni teröristlerce şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın ismi, memleketi Çorum 'un İskilip ilçesindeki bir spor salonuna verildi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehit diplomatın isminin, kısa süre önce İskilip Belediyesine devredilen spor salonunda yaşatılacağı bildirildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, atıl durumdaki spor salonunda tadilat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İlçenin yeni bir spor tesisine sahip olacağını ifade eden Çizikci, "Atıl durumda bulunan spor salonumuzu şehidimiz Kemal Arıkan’ın aziz hatırasına yakışır bir şekilde tadilat ve restorasyon çalışması yaparak İskilipli gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Şehidimiz Kemal Arıkan'ın adı bu salonumuzda yaşatılacak. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.