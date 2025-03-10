Çorum Belediyesince kent merkezindeki tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla 2023'te "Tarihi Kent Meydanı Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında tarihi Ulu Cami çevresindeki iki banka binası belediye tarafından kamulaştırılarak yıkıldı, alanda meydan düzenleme çalışması yapıldı.

Havuz ve oturma gruplarıyla süslenen meydanın bir yanındaki Dikiciler Arastası restore edildi.

Meydanın diğer yanındaki tarihi Saat Kulesi'ne cephesi olan Ayakkabıcılar Arastası'ndaki iş yerleri de cephe sağlıklaştırma projesiyle orijinaline uygun olarak yenilendi.

131 yıllık tarihi Saat Kulesi, çevresinde bulunan bir asırlık Belediye Taş Bina ve Ayakkabıcılar Arastası'nın meydana bakan bölümünde yapılan ışıklandırma ile kent merkezi yeni bir görünüme kavuştu.

Diğer yandan Saat Kulesi'ne yakın mesafede yer alan yaklaşık 900 yıllık Ulu Cami ve 160 yıllık Velipaşa Hanı da restore edildi.

Tarihi Kent Meydanı Projesi'nin ikinci aşamasında ise Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi arasındaki iş yerleri yıkılarak, alanın tarihi dokuya uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Belediye tarafından kamulaştırılan iş yerlerinin yıkımına başlandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, Çorum 'a yeni bir görünüm kazandırmak istediklerini söyledi.

Çorum 'u tarihi dokusuyla yeniden inşa ve ihya ettiklerini belirten Aşgın, "Burada son 5 yıldır önemli, planlı çalışmalar yapıyoruz. Bu tarihi alanı yeniden tarihi misyonuna döndürüyoruz." dedi.

Projenin ikinci aşamasında Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi'nin birbiriyle buluşacağını dile getiren Aşgın, "Aslında Çorum , tarihiyle, geçmişiyle, medeniyet kodlarımızla buluşuyor. Çorum Kalesi'nin, İkiz Konaklar'ın restorasyonu devam ediyor. Buradaki yıkımın ardından meydan düzenlemesi için ihaleyi en kısa sürede yapacağız ve inşallah Çorum yeni bir meydana kavuşacak." diye konuştu.

- Projenin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor

Gelecek yıl üçüncü etap olarak Hürriyet Parkı'nda düzenleme yaparak Tarihi Kent Meydanı Projesi'ni tamamlayacaklarını belirten Aşgın, şunları söyledi:

" Çorum 'un silüetini değiştirdiğimiz doğrudur. Hemşehrilerimiz bu anlamda konudan sitayişle bahsediyor. Biz bunu dert edindik. Tarihi dokular, tarihi yapılar, şehir merkezleri o şehirlerin ruhudur. O ruhun dirilmesi, şehrin diriliği bakımından son derece önemlidir. Bu anlamda biz bir ruhu dirilttiğimizin farkındalığıyla hareket ediyoruz. Risk alarak, sorumluluk alarak şehrimizi geleceğe tarihi dokusuyla beraber taşımaya çalışıyoruz."

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yıl içinde Gazi Caddesi ile Tarihi Kültür Yolu'nda bulunan binaların dış cepheleri için de çalışma yaparak şehrin görünümüne dokunuşlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.