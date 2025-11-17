Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunduğu hafta içi her gün NOW ekranlarında yayınlanan 'En Hamarat Benim'de bu hafta Çorum'un tanıdığı bir isim yarışıyor.

Çorum mutfağının tanıtımına önemli katkıları olan hemşehrimiz Şef Aylin Memik, 18 Kasım Salı günü saat 13.30'da “En Hamarat Benim” yarışmasının yeni bölümünde yemekler yapacak, Memik'in yemekleri ve hamaratlığı puanlanacak.

Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

Aylin Memik yarışmada neler yapacak, yemekleriyle birinciliği elde edecek mi hep birlikte izleyip göreceğiz.