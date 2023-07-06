Geleneksel sanatları ve sanatçıları destelemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimlerini ve görünürlüğünü geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından her yıl gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu sonucunda Çorum’dan Kazım Keçik “Sıcak Demircilik” sanatı dalında Sanatçı Tanıtım Kartı almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili olarak İl Müdürü Sümeyra Bektaş şunları söyledi, “Kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek ve tanıtımlarını yapabilmek adına böyle sanatçılarımızı araştırıp, bulup ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bunlar bizim Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarımız” dedi.