Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Yıldızlar Bölge Şampiyonası 28-30 Ekim tarihleri arasında Ordu’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum’u Çorum Belediyesi Spor Kulübü ile Çorum Gençlikspor Kulübü sporcuları temsil etti.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda Çorum Gençlikspor’dan Nazlı Şahan ve Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Berat Özdemir Bölge Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, yine Çorum Gençlikspor Kulübü’nden Nehir Bolat ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Öte yandan Çorum Gençlikspor kız takımı genel sıralamada üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.