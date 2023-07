Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız ve Genç Masa Tenisi Balkan Şampiyonası 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'ın Orestia'da şehrinde yapıldı. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum Spor İhtisas Kulübü sporcularından Aybuke Banu ve Asude Tuba Şimşek kardeşler ile Spor İhtisas çıkışlı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Çorumlu sporcusu Uğur Can Dursun milli forma ile mücadele ettiler.

4 gün süren müsabakalar sonunda Aybuke Banu Şimşek ve Asude Tuba Şimşek'in yer aldığı yıldız kız milli takımı şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, Uğur Can Dursun'un yer aldığı genç erkek milli takımı da tüm rakiplerini yenerek altın madalyayı almayı başardılar.

Ayrıca Aybüke Banu Şimşek Double kategorisinde partneri Büşra Demir ile birlikte yine altın madalya kazanırken, Double Mix kategorisinde Uğur Can Dursun partneri Zeynep Karaca ile üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. Ferdi yapılan müsabakalarda ise Çorumlu sporcu Uğur Can Dursun Gençler Balkan üçüncüsü, Spor İhtisas'ın başarılı sporcusu Asude Tuba Şimşek ise yıldızlar Balkan üçüncüsü olarak Çorum'un ve Türkiye'nin gururu oldular.