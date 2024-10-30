İYİ Parti’den ayrılarak geçtiğimiz gün düzenlediği toplantıda Anahtar Parti’yi kuran Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin Genel Başkan Yardımcılığı görevine bir Çorumlu getirildi.

A Parti’nin kurucular kurulu üyeliğinde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör, Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu.

2023 yılında İYİ Parti’nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıklayarak istifa eden Yavuz Ağıralioğlu kuracağını açıkladığı partiyi önceki gün kamuoyuna duyurmuştu.

BBP’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun eski yol arkadaşlarından olan ve bir dönem de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Ağıralioğlu, Ankara ATO’da hem parti programını hem de Kurucular Kurulu’nu tanıttı. Çorumlu Özcan Güngör de partinin 163 kişilik Kurucular Kurulu’nda yer alarak siyasete adım attı.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında A Parti’de yapılan toplantıda Genel Başkan Yardımcıları, MYK ve MDK üyeleri belirlendi. Hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör de AR-GE ve Parti İçi Eğitim Okulu Başkanı oldu.

Yavuz Ağıralioğlu’ndan aldığı daveti “bir vatan görevi” olarak görüp, kabul ettiğini, akıl, ahlak ve adalet ilkeleriyle yola çıktıklarını söyleyen Güngör; “Bu yolda sorumluluk hisseden tüm dostlarımı, birlikte yürümeye davet ediyorum” görüşünü dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ